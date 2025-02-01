Advertisement

أخبار عاجلة

حافلات تقل أسرى فلسطينيين تم إطلاق سراحهم من سجون إسرائيل تصل رام الله

Lebanon 24
01-02-2025 | 04:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام إسرائيلي: بدء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم اليوم
lebanon 24
01/02/2025 18:56:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": إسرائيل تعطي توجيهات للحافلات التي تقل أسرى فلسطينيين مقرر الإفراج عنهم بالعودة إلى السجون
lebanon 24
01/02/2025 18:56:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول أولى الحافلات التي تقل أسرى فلسطينيين أفرجت عنهم إسرائيل إلى رام الله
lebanon 24
01/02/2025 18:56:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مصلحة السجون الإسرائيلية: استلمنا قائمة بالأسرى الأمنيين الذين من المتوقع أن يتم إطلاق سراحهم من السجون
lebanon 24
01/02/2025 18:56:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:55 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:51 | 2025-02-01
11:50 | 2025-02-01
11:40 | 2025-02-01
11:33 | 2025-02-01
11:24 | 2025-02-01
11:13 | 2025-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24