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" سي بي إس" عن مفاوض إسرائيلي سابق: ما نسمعه من جانب إسرائيل هو أنه لن يتم إنهاء الحرب أو الانسحاب من غزة

Lebanon 24
01-02-2025 | 05:47
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