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أ.ف.ب: حكومة حماس في قطاع غزة تعلن إجلاء 50 مريضا إلى مصر من معبر رفح

Lebanon 24
01-02-2025 | 06:13
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