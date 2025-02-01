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أ ف ب: 40 قتيلا في قصف لقوات الدعم السريع استهدف سوق صابرين في محلية كرري شمال أم درمان
Lebanon 24
01-02-2025
|
06:51
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