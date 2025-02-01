Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية: موظفو الصليب الأحمر أعربوا عن استيائهم من نقل الأسرى الفلسطينيين من سجن كتسيعوت وأيديهم مقيدين فوق رؤوسهم

Lebanon 24
01-02-2025 | 11:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: الصليب الأحمر تسلّم الأسرى
lebanon 24
01/02/2025 22:14:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: الحكومة تصدق على تغيير في أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم
lebanon 24
01/02/2025 22:14:28 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: تم حل الأزمة مع الصليب الأحمر بشأن إطلاق سراح الفلسطينيين وبدء إجراءات الإفراج عنهم
lebanon 24
01/02/2025 22:14:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: سماع دوي انفجارات في منطقة إيلات على البحر الأحمر جنوبي إسرائيل
lebanon 24
01/02/2025 22:14:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:03 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:56 | 2025-02-01
14:52 | 2025-02-01
14:38 | 2025-02-01
14:32 | 2025-02-01
14:17 | 2025-02-01
14:09 | 2025-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24