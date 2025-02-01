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رئيس الأركان الإسرائيلي: نواصل الحفاظ على جاهزية الجيش في جميع الجبهات مع التركيز على الضفة الغربية

Lebanon 24
01-02-2025 | 12:18
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