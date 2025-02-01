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الرئيس الفلسطيني: مستعدون للعمل مع الدول الشقيقة والصديقة لتسريع إعادة إعمار غزة وربطها بالضفة الغربية

Lebanon 24
01-02-2025 | 13:33
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