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حماس: كل محاولات الاحتلال لفرض مخطط الضم والتهجير ستبوء بالفشل ولن تجلب له إلا مزيدا من الذل والانكسار
Lebanon 24
01-02-2025
|
15:17
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