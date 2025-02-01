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العدو الإسرائيلي تفرض حظر تجول في بلدة طمون في طوباس بالضفة الغربية (الجزيرة)

Lebanon 24
01-02-2025 | 23:54
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