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وزير الخارجية الأميركي: نبذل كل ما في وسعنا لتعزيز أمننا الوطني وحماية حدودنا واقتصادنا

Lebanon 24
01-02-2025 | 23:59
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