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الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: تحرير الأسرى ثمرة تضحيات وصمود شعبنا والمقاومة ستواصل نضالها من أجل تحرير كامل الأسرى

Lebanon 24
02-02-2025 | 01:03
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