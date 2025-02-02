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الراعي في عظة قداس الأحد: الحياة السياسيّة بدأت تتراجع والفوضى دبّت في الحكم والحكومة لأنّ وثيقة الطائف لم تُطبّق

Lebanon 24
02-02-2025 | 03:39
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