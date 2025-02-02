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إسرائيل هيوم عن مصدر سياسي مطلع: إسرائيل تستعد لاستئناف الحرب "بضراوة شديدة عما قبل" في غزة إذا فشلت المفاوضات مع حماس

Lebanon 24
02-02-2025 | 05:04
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