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إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول أمني: استهداف مركبة وسط قطاع غزة خلال محاولتها العبور إلى الشمال دون فحص

Lebanon 24
02-02-2025 | 06:46
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