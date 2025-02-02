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أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مرهون بنتائج اجتماع ترامب ونتنياهو

Lebanon 24
02-02-2025 | 06:55
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