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أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مرهون بنتائج اجتماع ترامب ونتنياهو
Lebanon 24
02-02-2025
|
06:55
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