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الجيش الإسرائيلي: قضينا على أكثر من 50 مخربا واعتقلنا أكثر من 110 مطلوبين منذ بدء العملية شمال الضفة الغربية

Lebanon 24
02-02-2025 | 10:21
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