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فايننشال تايمز عن مصدر مطلع: نتنياهو يرفض استمرار حماس في حكم قطاع غزة ويحظى بالدعم الأميركي في ذلك

Lebanon 24
02-02-2025 | 10:31
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