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الرئيس الفلسطيني يطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن العملية الإسرائيلية بالضفة الغربية

Lebanon 24
02-02-2025 | 12:14
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