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إدارة ترامب تلغي وضع الحماية المؤقتة لأكثر من 300 ألف فنزويلي في الولايات المتحدة
Lebanon 24
02-02-2025
|
13:28
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