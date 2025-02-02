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هيئة البث الإسرائيلية: وثيقة عثر عليها في غزة كشفت أن محمد الضيف أصدر أمر هجوم 7 تشرين قبل أسبوعين من تنفيذه

Lebanon 24
02-02-2025 | 15:10
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