هيئة الأركان الأميركية المشتركة: رئيس الهيئة ونظيره الإسرائيلي ناقشا أحدث التطورات في سوريا ونواصل التنسيق مع إسرائيل لتحسين الأمن الإقليمي وحماية قواتنا في الشرق الأوسط

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