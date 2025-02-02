هيئة الأركان الأميركية المشتركة: رئيس الهيئة بحث في اتصال مع نظيره الإسرائيلي وقف إطلاق النار في غزة والأوضاع الأمنية في الضفة الغربية وآلية المراقبة في لبنان

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