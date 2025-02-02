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رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة يبحث في اتصال مع نظيره الإسرائيلي آلية مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان
Lebanon 24
02-02-2025
|
23:37
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