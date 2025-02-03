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الأمن العام السوري يفرض حظرا للتجول في حيي الجورة وطب الجورة بدير الزور لملاحقة عناصر النظام السابق من الساعة 7 صباحا إلى الواحدة ظهر اليوم

Lebanon 24
03-02-2025 | 01:06
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