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الخارجية المصرية: وزير الخارجية أكد هاتفيا لمسؤولة السياسة الخارجية والأمنية الأوربية ضرورة بدء مشروعات إعادة إعمار غزة بشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم

Lebanon 24
03-02-2025 | 03:23
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