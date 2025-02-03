الخارجية المصرية: وزير الخارجية أكد هاتفيا لمسؤولة السياسة الخارجية والأمنية الأوربية ضرورة بدء مشروعات إعادة إعمار غزة بشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم

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