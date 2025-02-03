مصادر مطلعة على اجواء التأليف: التشكيلة الحكومية وصلت الى خواتيمها والرئيس المكلف يعمل على تذليل نقطتين تمهيدا لعرض المسودة الاخيرة على رئيس الجمهورية خلال الساعات المقبلة (LBCI)

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