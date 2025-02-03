Advertisement

أخبار عاجلة

الكرملين بشأن تصريح ترامب حول تحديد محادثات واجتماعات مع روسيا: يبدو أن هناك اتصالات مخططة ولدينا خطط جارية

Lebanon 24
03-02-2025 | 04:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكرملين: روسيا تواصل اتصالاتها مع القيادة السورية بشأن كافة القضايا الراهنة
lebanon 24
03/02/2025 13:58:49 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو: روسيا تشعر بالقلق إزاء تصريحات ترامب بشأن غرينلاند
lebanon 24
03/02/2025 13:58:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول السياسة الخارجية في الكرملين: روسيا تلقّت مقترحات من عدة دول لاستضافة محادثات بين بوتين وترامب
lebanon 24
03/02/2025 13:58:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: لا توجد خطط حتى الآن لإجراء اتصالات رفيعة المستوى بين روسيا وإيران وتركيا بشأن سوريا
lebanon 24
03/02/2025 13:58:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:50 | 2025-02-03
06:35 | 2025-02-03
06:19 | 2025-02-03
06:12 | 2025-02-03
05:57 | 2025-02-03
05:57 | 2025-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24