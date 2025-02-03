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محافظ طولكرم: ٧٥٪ من سكان مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية أجبروا قسرا على النزوح من منازلهم
Lebanon 24
03-02-2025
|
07:31
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