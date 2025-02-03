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أخبار عاجلة
الرئيس السوري أحمد الشرع يزور تركيا في ثاني محطاته الخارجية بعد السعودية
Lebanon 24
03-02-2025
|
07:34
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