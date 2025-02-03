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الرئيس السوري أحمد الشرع يزور تركيا في ثاني محطاته الخارجية بعد السعودية

Lebanon 24
03-02-2025 | 07:34
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