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وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية: دولة قطر وفرت 20 ألف خيمة لقطاع غزة تم شحنها عبر جسر بري إلى المملكة الأردنية
Lebanon 24
03-02-2025
|
07:49
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