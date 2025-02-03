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رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ليبرمان: الحل الحقيقي لقطاع غزة يكمن في مصر وفي سيناء

Lebanon 24
03-02-2025 | 07:59
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