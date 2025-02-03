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سموتريتش: نثق في أن إدارة الرئيس ترامب ستواصل العمل على تعزيز أمن إسرائيل

Lebanon 24
03-02-2025 | 09:21
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