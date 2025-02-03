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أردوغان: إسرائيل تقوم باستفزازات من أجل عرقلة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
03-02-2025 | 11:29
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