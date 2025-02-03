Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس السوري: الكفاءة ستكون المعيار في إسناد المسؤوليات

Lebanon 24
03-02-2025 | 12:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس السوري: ستكون هناك فسحة واسعة للحريات في البلاد ضمن ضوابط قانونية
lebanon 24
04/02/2025 03:08:13 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الائتلاف الوطني السوري: عدت إلى دمشق وستكون مقرنا الرئيسي (العربية)
lebanon 24
04/02/2025 03:08:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس السوري: الأهم أن نظام الأسد قد زال وهذه أهم خطوة للإصلاح في سوريا
lebanon 24
04/02/2025 03:08:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس السوري: عندما وصلنا إلى دمشق عملنا سريعا للمحافظة على مؤسسات الدولة
lebanon 24
04/02/2025 03:08:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:01 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:52 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:51 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:46 | 2025-02-03
18:45 | 2025-02-03
18:34 | 2025-02-03
18:22 | 2025-02-03
18:20 | 2025-02-03
18:19 | 2025-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24