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الجيش الإسرائيلي: تصفية 3 فلسطينيين واعتقال أكثر من 50 خلال العملية المتواصلة في طولكرم

Lebanon 24
03-02-2025 | 12:18
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