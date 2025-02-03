Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز عن وزير الخارجية الأميركي: زيارتي إلى بنما حققت نتائج واعدة لكن لا يزال هناك المزيد من العمل يتعين القيام به

Lebanon 24
03-02-2025 | 12:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كاملا هاريس: هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به بعد التوصل للاتفاق بشأن غزة
lebanon 24
04/02/2025 03:08:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: لا يمكننا أن نستمر في السماح للصين بالسيطرة على قناة بنما
lebanon 24
04/02/2025 03:08:57 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن وزير الخارجية الأميركي: الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ليست منظمة غير حكومية مستقلة ويجب أن تعمل وفقا للمصلحة الوطنية للولايات المتحدة
lebanon 24
04/02/2025 03:08:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: الوزير عبد العاطي ناقش هاتفيا مع المبعوث الأميركي ويتكوف آخر مستجدات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة والعمل علي تنفيذ مراحله الثلاثة
lebanon 24
04/02/2025 03:08:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:01 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:52 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:51 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:46 | 2025-02-03
18:45 | 2025-02-03
18:34 | 2025-02-03
18:22 | 2025-02-03
18:20 | 2025-02-03
18:19 | 2025-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24