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القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: نتنياهو أجرى محادثة مشحونة مع رئيس الشاباك وأبلغه بقرار عزله من الوفد المفاوض

Lebanon 24
03-02-2025 | 13:08
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