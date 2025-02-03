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مندوب الصين في مجلس الأمن: علينا اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستمرار تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة ووصول المساعدات

Lebanon 24
03-02-2025 | 13:08
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