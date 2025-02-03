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جيروزاليم بوست: رئيس الأركان الجديد إيال زامير عارض في تشرين الاول 2023 مطالبة الأغلبية بضربة استباقية لحزب الله

Lebanon 24
03-02-2025 | 13:57
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