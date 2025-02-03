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مبعوث ترمب للشرق الأوسط بشأن وقف إطلاق النار في غزة: الأمور مستقرة حتى الآن ونأمل أن تستمر

Lebanon 24
03-02-2025 | 14:07
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