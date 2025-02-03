الخارجية الأردنية: نؤكد وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة سوريا وشعبها ونشدد على رفض جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار

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