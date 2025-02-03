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مسؤول في البيت الأبيض: ترامب سيصدر أمرا تنفيذيا الثلاثاء بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
Lebanon 24
03-02-2025
|
16:33
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