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رئيس الوزراء الإسرائيلي: وفد من تل أبيب سيتوجه إلى الدوحة نهاية الأسبوع الجاري لبحث تنفيذ اتفاق غزة

Lebanon 24
03-02-2025 | 23:44
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