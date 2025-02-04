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الصين ستفرض رسوما جمركية بنسبة 10% على النفط الخام وواردات أخرى من الولايات المتحدة
Lebanon 24
04-02-2025
|
00:37
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