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هيئة المختطفين بمكتب نتنياهو: أبلغنا عائلات المختطفين بمحادثات واشنطن التي تعد جزءا من مفاوضات المرحلة الثانية

Lebanon 24
04-02-2025 | 01:37
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