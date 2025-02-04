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إذاعة الجيش الإسرائيلي: المسلح تسلل إلى داخل المجمع العسكري قرب حاجز تياسير شمال الضفة الغربية حيث كان الجنود

Lebanon 24
04-02-2025 | 01:38
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