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وسائل إعلام إسرائيلية: منفذ عملية إطلاق النار عند حاجز تياسير شمال الضفة ارتدى سترة واقية من الرصاص

Lebanon 24
04-02-2025 | 01:43
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