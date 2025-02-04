Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": بدء انتشار الجيش في بلدة الطيبة

Lebanon 24
04-02-2025 | 02:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": الجيش بدأ انتشاره في الأحياء الغربية لميس الجبل على أن يعقبه دخول الأهالي
lebanon 24
04/02/2025 12:29:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": توجه فريق من الصليب الأحمر والدفاع المدني إلى شيحين والجبين لانتشال جثامين شهداء بعد انتشار الجيش فيها أمس
lebanon 24
04/02/2025 12:29:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر فرنسية: تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان دخل في "دينامية" تسمح ببدء انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب (سكاي نيوز)
lebanon 24
04/02/2025 12:29:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": الجيش أنهى انتشاره في 3 نقاط في بلدة الناقورة و حامول بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها
lebanon 24
04/02/2025 12:29:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:18 | 2025-02-04
05:07 | 2025-02-04
05:06 | 2025-02-04
05:00 | 2025-02-04
04:59 | 2025-02-04
04:52 | 2025-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24