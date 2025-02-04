مصدر قطري لـ "الجديد": زيارة رئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى بيروت تهدف لتأكيد دعم الدوحة للعهد الجديد والتأكيد على ان الدوحة جزء من تفاهمات اعضاء اللجنة الخماسية

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