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حماس: ما تم تنفيذه في الجوانب الإنسانية أقل بكثير من الحد الأدنى المتفق عليه

Lebanon 24
04-02-2025 | 03:16
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